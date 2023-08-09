ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW

Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные NASA и российские источники сообщил об очередной операции, которую ВСУ провели в Херсонской области.

«Украинские силы, по-видимому, провели ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя остается неясным, установили ли украинские войска прочное присутствие на восточном берегу, — проинформировал ISW в утренней сводке. — Несколько российских блогеров сообщили 8 августа, что украинские силы высадили до семи катеров, в каждом из которых находилось от шести до семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери, прорвали российские оборонительные рубежи и продвинулись на 800 метров вглубь».

Оккупанты жаловались, что не так давно подразделения ВДВ, которые находились в этом районе, перекинули на Запорожское направление, заменив «мобиками». При этом госизменник гауляйтер Херсонской области Сальдо пытался приуменьшать значимость украинского рейда, утверждая, что российская артиллерия не дала десанту высадиться. Но его «оптимизм» не разделил никто из владеющих информацией с фронта.

«Большинство видных российских блогеров утверждали, что украинским силам удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем вступить в бой с российскими войсками с использованием стрелкового оружия, и Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе, чтобы не создавать панику в и без того чувствительном российском информационном пространстве», — считают в ISW.

Сам факт проведения ВСУ операции против оккупантов на левом берегу Днепра подтверждают и снимки из космоса.

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«Горячие точки на доступных данных NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа в этом районе, по-видимому, подтверждают, что там шел серьезный бой, который, вероятно, предшествовал или сопровождался артиллерийским огнем», — отметили в Институте изучения войны.

Аналитики при этом предупредили, что не видят визуальных доказательств наличия большого количества военных ВСУ в районе села Казачьи Лагери. По их оценке, речь пока идет об ограниченном форсировании реки, а не широкой операции.

«ISW будет продолжать предлагать консервативную оценку ситуации на восточном берегу Херсонской области до тех пор, пока не обнаружит визуальное подтверждение длительного присутствия украинцев возле Казачьих Лагерей или других населенных пунктов на восточном берегу», — заключили в Институте изучения войны.