ЗСУ провели рейд через Дніпро і прорвали оборону РФ – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на дані NASA та російські джерела повідомив про чергову операцію, яку ЗСУ провели в Херсонській області.

“Українські сили, ймовірно, провели обмежений рейд через річку Дніпро і висадилися на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча залишається неясним, чи українські війська встановили міцну присутність на східному березі, — поінформував ISW у ранковому зведенні. — Кілька російських блогерів повідомили 8 серпня, що українські сили висадили до семи катерів, у кожному з яких було від шести до семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російські оборонні рубежі та просунулися на 800 метрів углиб”.

Окупанти скаржилися, що нещодавно підрозділи ПДВ, які перебували в цьому районі, перекинули на Запорізький напрямок, замінивши “мобіками”. При цьому держзрадник гауляйтер Херсонської області Сальдо намагався применшувати значущість українського рейду, стверджуючи, що російська артилерія не дала десанту висадитися. Але його “оптимізм” не поділив ніхто з тих, хто володіє інформацією з фронту.

“Більшість відомих російських блогерів стверджували, що українським силам вдалося використати тактичну несподіванку та висадитися на східному березі, перш ніж вступити в бій з російськими військами з використанням стрілецької зброї, і Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, аби не створювати паніку в і без того чутливому російському інформаційному просторі”, – вважають в ISW.

Сам факт проведення ЗСУ операції проти окупантів на лівому березі Дніпра підтверджують знімки з космосу.

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“Гарячі точки на доступних даних NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години в цьому районі, судячи з усього, підтверджують, що там йшов серйозний бій, який, ймовірно, передував або супроводжувався артилерійським вогнем”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Аналітики попередили, що не бачать візуальних доказів наявності великої кількості військових ЗСУ в районі села Козачі Лагері. За їхньою оцінкою, поки що йдеться про обмежене форсування річки, а не широку операцію.

“ISW продовжуватиме пропонувати консервативну оцінку ситуації на східному березі Херсонської області доти, доки не виявить візуального підтвердження тривалої присутності українців біля Козачих Лагерів або інших населених пунктів на східному березі”, – зазначили в Інституті вивчення війни.