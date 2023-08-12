На Харківщині шукали підлітків: одна гуляла з хлопцем, інша – з друзями

В Харківській області поліцейські розшукали двох неповнолітніх дівчат.

До правоохоронців звернулася мешканка села В’язове та повідомила, що її 14-річна донька пішла з дому, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські з’ясували, що дівчина вирішила зустрітися з другом з Полтавської області. Хлопець запросив її погуляти в село Шелестове, куди він планував приїхати на електричці. Дівчина погодилась. Після прогулянки хлопець запізнився на останню електричку до Полтави. Дівчина залишилася з ним в місцевому парку до ранку. Потім вони разом поїхали до нього додому, де відпочивали на річці.

«Потім пішли до місцевого магазину, де дівчину й знайшли», – розповіли правоохоронці.

Крім цього, 11 серпня про зникнення 13-річної доньки повідомила 46-річна жінка.

«Поліцейські встановили, що між матірʼю та донькою стався конфлікт через те, що дівчина пішла гуляти в інший район Харкова. Мати не дозволяла. Жінка подзвонила доньці та сказала, щоб вона поверталась додому. Натомість дівчина вимкнула телефон», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські знайшли підлітка вдома у друзів. Дівчину повернули додому, з родиною провели профілактичну бесіду.