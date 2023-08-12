На Харківщині шукали підлітків: одна гуляла з хлопцем, інша – з друзями
В Харківській області поліцейські розшукали двох неповнолітніх дівчат.
До правоохоронців звернулася мешканка села В’язове та повідомила, що її 14-річна донька пішла з дому, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські з’ясували, що дівчина вирішила зустрітися з другом з Полтавської області. Хлопець запросив її погуляти в село Шелестове, куди він планував приїхати на електричці. Дівчина погодилась. Після прогулянки хлопець запізнився на останню електричку до Полтави. Дівчина залишилася з ним в місцевому парку до ранку. Потім вони разом поїхали до нього додому, де відпочивали на річці.
«Потім пішли до місцевого магазину, де дівчину й знайшли», – розповіли правоохоронці.
Крім цього, 11 серпня про зникнення 13-річної доньки повідомила 46-річна жінка.
«Поліцейські встановили, що між матірʼю та донькою стався конфлікт через те, що дівчина пішла гуляти в інший район Харкова. Мати не дозволяла. Жінка подзвонила доньці та сказала, щоб вона поверталась додому. Натомість дівчина вимкнула телефон», – зазначили правоохоронці.
Поліцейські знайшли підлітка вдома у друзів. Дівчину повернули додому, з родиною провели профілактичну бесіду.
Читайте також: Поїхала гуляти з хлопцем і не повернулася: на Харківщині шукали підлітка
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині шукали підлітків: одна гуляла з хлопцем, інша – з друзями»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 20:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області поліцейські розшукали двох неповнолітніх дівчат.".