На Харьковщине искали подростков: одна гуляла с парнем, другая – с друзьями
В Харьковской области полицейские разыскали двух несовершеннолетних девушек.
К правоохранителям обратилась жительница села Вязовое и сообщила, что ее 14-летняя дочь ушла из дома, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские выяснили, что девушка решила встретиться с другом из Полтавской области. Парень пригласил ее погулять в село Шелестово, куда он планировал приехать на электричке. Девушка согласилась. После прогулки парень опоздал на последнюю электричку в Полтаву. Девушка осталась с ним в местном парке до утра. Затем они вместе поехали к нему домой, где отдыхали на реке.
«Потом пошли в местный магазин, где девушку и нашли», — рассказали правоохранители.
Кроме того, 11 августа об исчезновении 13-летней дочери сообщила 46-летняя женщина.
«Полицейские установили, что между матерью и дочерью произошел конфликт из-за того, что девушка пошла гулять в другой район Харькова. Мать не разрешала. Женщина позвонила дочери и сказала, чтобы она возвращалась домой. Девушка выключила телефон», — отметили правоохранители.
Полицейские нашли подростка дома у друзей. Девушку вернули домой, с семьей провели профилактическую беседу.
Читайте также: Поехала гулять с парнем и не вернулась: на Харьковщине искали подростка
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине искали подростков: одна гуляла с парнем, другая – с друзьями»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 20:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские разыскали двух несовершеннолетних девушек.".