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На Харьковщине искали подростков: одна гуляла с парнем, другая – с друзьями

Общество 20:03   12.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине искали подростков: одна гуляла с парнем, другая – с друзьями Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области полицейские разыскали двух несовершеннолетних девушек.

К правоохранителям обратилась жительница села Вязовое и сообщила, что ее 14-летняя дочь ушла из дома, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что девушка решила встретиться с другом из Полтавской области. Парень пригласил ее погулять в село Шелестово, куда он планировал приехать на электричке. Девушка согласилась. После прогулки парень опоздал на последнюю электричку в Полтаву. Девушка осталась с ним в местном парке до утра. Затем они вместе поехали к нему домой, где отдыхали на реке.

«Потом пошли в местный магазин, где девушку и нашли», — рассказали правоохранители.

Кроме того, 11 августа об исчезновении 13-летней дочери сообщила 46-летняя женщина.

«Полицейские установили, что между матерью и дочерью произошел конфликт из-за того, что девушка пошла гулять в другой район Харькова. Мать не разрешала. Женщина позвонила дочери и сказала, чтобы она возвращалась домой. Девушка выключила телефон», — отметили правоохранители.

Полицейские нашли подростка дома у друзей. Девушку вернули домой, с семьей провели профилактическую беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 20:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские разыскали двух несовершеннолетних девушек.".