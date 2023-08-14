У ЗСУ припустили, навіщо на Бєлгородщині мінують лінію вздовж держкордону

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері національного телемарафону припустив, навіщо війська РФ нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області, про що раніше повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Я думаю, що в першу чергу від Російського добровольчого корпусу, напевно. Ми ж бачимо, що в них зростає самосвідомість. Вони хочуть боротися за вільну Росію. Думаю, що в першу чергу проти них. Адже президент сказав, що ми туди не йдемо. Ми обороняємо тільки рідну землю. Думаю, що проти свого повсталого народу вони і виставляють», – зазначив Череватий.