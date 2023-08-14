ЗСУ проводять “виховну роботу” під Куп’янськом і Лиманом – Череватий

На Лимано-Куп’янському напрямку протягом доби відбулося 11 бойових зіткнень. До цього динаміка ворожих атак спадала, тому наразі ЗСУ проводять «виховну роботу», повідомив в етері національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, за добу війська РФ здійснили 521 артобстріл та сім авіанальотів. Під час відбиття ворожих атак 34 окупанти було знищено, 95 – отримали поранення, а ще двох взято в полон.

«Знищено чотири ворожі БМП-1. Що характерно, це найбільш стара модель, яка була до війни знята у ворога з озброєння. Також гаубицю «Мста-Б», два міномети, броньовану ремонтно-евакуаційну машину, зенітну установку ЗУ-23-2, три дрони-камікадзе, чотири вантажівки з боєприпасами та шість ворожих бліндажів», – розповів Череватий.

Ворог концентрує зусилля на Лимано-Куп’янському напрямку, максимально використовує ударні засоби та підтягує резерви, зазначає речник Східного угруповання військ ЗСУ.

«Сьогодні вони знову певну ескалацію трошки підняли… Зараз знову проводиться нашими силами оборони така «виховна робота», завдяки РСЗВ, артилерії, авіації та деяким іншим засобам ураження. Думаю, що знову в них знизяться ці можливості. Це такий перманентний процес. На цьому напрямку нещодавно був командувач (командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський – ред.). Віддані всі необхідні розпорядження, вивчена обстановка, посилені позиції на найбільш потрібних напрямках. Додано вогневих можливостей. Там, де це потрібно. Тому процес там іде важкий. Там гаряче, але контрольовано», – констатував Череватий.