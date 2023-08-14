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ВСУ проводят «воспитательную работу» под Купянском и Лиманом — Череватый

Общество 18:58   14.08.2023
Елена Нагорная
ВСУ проводят «воспитательную работу» под Купянском и Лиманом — Череватый

На Лимано-Купянском направлении в течение суток произошло 11 боевых столкновений. До этого динамика вражеских атак спадала, поэтому сейчас ВСУ проводят «воспитательную работу», сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, за сутки войска РФ совершили 521 артобстрел и семь авианалетов. Во время отражения вражеских атак 34 оккупанта были уничтожены, 95 получили ранения, а еще двое взяты в плен.

«Уничтожены четыре вражеские БМП-1. Что характерно, это наиболее старая модель, которая была до войны снята у врага с вооружения. Также гаубицу «Мста-Б», два миномета, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, зенитную установку ЗУ-23-2, три дрона-камикадзе, четыре грузовика с боеприпасами и шесть вражеских блиндажей», — рассказал Череватый.

Враг концентрирует усилия на Лимано-Купянском направлении, максимально использует ударные средства и подтягивает резервы, отмечает спикер Восточной группировки войск ВСУ.

«Сегодня они снова определенную эскалацию немножко подняли… Сейчас снова проводится нашими силами обороны такая «воспитательная работа», благодаря РСЗО, артиллерии, авиации и некоторым другим средствам поражения. Думаю, что опять у них снизятся эти возможности. Это такой перманентный процесс. На этом направлении недавно был командующий (командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский — ред.). Отданы все необходимые распоряжения, изучена обстановка, усилены позиции на наиболее нужных направлениях. Добавлено огневых возможностей. Там, где это нужно. Поэтому процесс там идет тяжелый. Там горячо, но контролируемо», — констатировал Череватый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 18:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лимано-Купянском направлении в течение суток произошло 11 боевых столкновений. До этого динамика вражеских атак спадала, поэтому сейчас ВСУ проводят «воспитательную работу», сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.".