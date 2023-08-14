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В ВСУ предположили, зачем на Белгородщине минируют линию вдоль госграницы

Мир 19:29   14.08.2023
Елена Нагорная
В ВСУ предположили, зачем на Белгородщине минируют линию вдоль госграницы

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона предположил, зачем войска РФ наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области, о чем ранее сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Я думаю, что в первую очередь от Российского добровольческого корпуса, наверное. Мы же видим, что у них растет самосознание. Они хотят бороться за свободную Россию. Думаю, что в первую очередь против них. Ведь президент сказал, что мы туда не идем. Мы обороняем только родную землю. Думаю, что против своего восставшего народа они и выставляют», — отметил Череватый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 19:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона предположил, зачем войска РФ наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области, о чем ранее сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.".