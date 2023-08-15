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Кому не слід їсти кавуни та як не отруїтися – поради харків’янам

Суспільство 22:09   15.08.2023
Олена Нагорна
Кому не слід їсти кавуни та як не отруїтися – поради харків’янам

Кавуни містять цукор, тому потрібно стежити за розміром порції. Також плід може стати причиною отруєння, якщо не дотримувалися санітарно-гігієнічних норм.

У яких випадках вживання кавунів може зашкодити, розповіли у департаменті охорони здоров’я Харківської міськради.

«Причиною отруєння кавунами можуть стати бактеріальні збудники. Йдеться насамперед про надбиті, надрізані кавуни або ж придбані в місцях, де не дотримуються санітарно-гігієнічних норм. Тож дуже важливо ретельно помити їх під проточною водою перед споживанням і загалом не купувати на стихійних ринках, біля трас. Розрізані кавуни зберігайте лише в холодильнику», – радять фахівці.

Також вони наголошують, що в літрі кавунової м’якоті міститься приблизно 60 г цукру, тож, щоб уникнути значного глікемічного навантаження на організм, треба слідкувати за розміром порції та споживати кавуни з багатою на клітковину їжею.

«Вагітним жінкам не можна зловживати м’якоттю кавуна, адже це може призвести до надмірного навантаження на нирки. Людям із захворюваннями сечостатевої системи теж необхідно дозувати споживання кавунів, особливо якщо ці хвороби ускладнені наявністю каменів у нирках, адже можна спровокувати їхнє відходження», – додають спеціалісти.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 22:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кавуни містять цукор, тому потрібно стежити за розміром порції. Також плід може стати причиною отруєння, якщо не дотримувалися санітарно-гігієнічних норм.".