Кому не следует есть арбузы и как не отравиться — советы харьковчанам

Арбузы содержат сахар, поэтому необходимо следить за размером порции. Также плод может стать причиной отравления, если не соблюдались санитарно-гигиенические нормы.

В каких случаях употребление арбузов может навредить, рассказали в департаменте здравоохранения Харьковского горсовета.

«Причиной отравления арбузами могут стать бактериальные возбудители. Речь идет прежде всего о надбитых, надрезанных арбузах или же приобретенных в местах, где не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Поэтому очень важно тщательно помыть их под проточной водой перед употреблением и вообще не покупать на стихийных рынках, возле трасс. Разрезанные арбузы храните только в холодильнике», — советуют специалисты.

Также они отмечают, что в литре арбузной мякоти содержится примерно 60 г сахара, поэтому, чтобы избежать значительной гликемической нагрузки на организм, нужно следить за размером порции и употреблять арбузы с богатой клетчаткой пищей.

«Беременным женщинам нельзя злоупотреблять мякотью арбуза, ведь это может привести к чрезмерной нагрузке на почки. Людям с заболеваниями мочеполовой системы тоже необходимо дозировать потребление арбузов, особенно если эти болезни осложнены наличием камней в почках, ведь можно спровоцировать их отхождение», — добавляют специалисты.