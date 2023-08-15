Кому не следует есть арбузы и как не отравиться — советы харьковчанам
Арбузы содержат сахар, поэтому необходимо следить за размером порции. Также плод может стать причиной отравления, если не соблюдались санитарно-гигиенические нормы.
В каких случаях употребление арбузов может навредить, рассказали в департаменте здравоохранения Харьковского горсовета.
«Причиной отравления арбузами могут стать бактериальные возбудители. Речь идет прежде всего о надбитых, надрезанных арбузах или же приобретенных в местах, где не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Поэтому очень важно тщательно помыть их под проточной водой перед употреблением и вообще не покупать на стихийных рынках, возле трасс. Разрезанные арбузы храните только в холодильнике», — советуют специалисты.
Также они отмечают, что в литре арбузной мякоти содержится примерно 60 г сахара, поэтому, чтобы избежать значительной гликемической нагрузки на организм, нужно следить за размером порции и употреблять арбузы с богатой клетчаткой пищей.
«Беременным женщинам нельзя злоупотреблять мякотью арбуза, ведь это может привести к чрезмерной нагрузке на почки. Людям с заболеваниями мочеполовой системы тоже необходимо дозировать потребление арбузов, особенно если эти болезни осложнены наличием камней в почках, ведь можно спровоцировать их отхождение», — добавляют специалисты.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 22:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Арбузы содержат сахар, поэтому необходимо следить за размером порции. Также плод может стать причиной отравления, если не соблюдались санитарно-гигиенические нормы.".