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200 тис вкрала фірма на ремонті розбитого РФ дому на Харківщині: справа в суді

Суспільство 19:06   16.08.2023
Олена Нагорна
200 тис вкрала фірма на ремонті розбитого РФ дому на Харківщині: справа в суді

У Харкові передали до суду обвинувальний акт щодо директора фірми, який, за версією слідства, привласнив майже 200 тисяч гривень на ремонті багатоквартирного будинку у селищі Золочів Богодухівського району, пошкодженого у 2022 році внаслідок російського обстрілу.

Це перша справа за фактом присвоєння коштів на ремонті будинку, пошкодженого ворогом, яку передали до суду на Харківщині, зазначають в обласній прокуратурі.

За даними слідства, у грудні минулого року між департаментом капітального будівництва ХОВА та підприємством було укладено договір про капітальний ремонт будинку.

“Директор ТОВ вирішив привласнити бюджетні кошти. Підрядник забезпечив виконання вказаних робіт зі значно зменшеними обсягами, ніж ті, що були зазначені в офіційних документах. Після цього він надав замовнику підроблені акти, інформація у яких не відповідала дійсності. «У кишеню» директора ТОВ надійшло майже 200 тисяч гривень за роботи, які фактично по житловому будинку виконано не було”, – розповідають у прокуратурі.


Фото: Харківська облпрокуратура

У відомстві зазначають, що обвинувачений повністю відшкодував завдані державі збитки. Йому інкримінують присвоєння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Справа розглядатиметься у Дзержинському райсуді Харкова.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 19:06;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові передали до суду обвинувальний акт щодо директора фірми, який, за версією слідства, привласнив майже 200 тисяч гривень на ремонті багатоквартирного будинку у селищі Золочів Богодухівського району, пошкодженого у 2022 році внаслідок російського обстрілу.".