200 тыс украла фирма на ремонте разбитого РФ дома на Харьковщине: дело в суде

В Харькове передали в суд обвинительный акт в отношении директора фирмы, который, по версии следствия, присвоил почти 200 тысяч гривен на ремонте многоквартирного дома в поселке Золочев Богодуховского района, поврежденного в 2022 году в результате российского обстрела.

Это первое дело по факту присвоения средств на ремонте дома, поврежденного врагом, которое передали в суд на Харьковщине, отмечают в областной прокуратуре.

По данным следствия, в декабре прошлого года между департаментом капитального строительства ХОВА и предприятием был заключен договор о капитальном ремонте дома.

«Директор ООО решил присвоить бюджетные средства. Подрядчик обеспечил выполнение указанных работ со значительно уменьшенными объемами, чем те, которые были указаны в официальных документах. После этого он предоставил заказчику поддельные акты, информация в которых не соответствовала действительности. «В карман» директора ООО поступило почти 200 тысяч гривен за работы, которые фактически по жилому дому выполнены не были», — рассказывают в прокуратуре.



Фото: Харьковская облпрокуратура

В ведомстве отмечают, что обвиняемый полностью возместил нанесенный государству ущерб. Ему инкриминируют присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения, и служебный подлог (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Дело будет рассматриваться в Дзержинском райсуде Харькова.