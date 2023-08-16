Автомати, патрони і гранати: у Харкові піймали торговця зброєю (фото)

25-річний харків’янин незаконно придбав, а потім продавав зброю.

За даними Харківської обласної прокуратури, харків‘янин незаконно придбав два автомати, пістолет системи «ПМ» та два магазини до нього з шістнадцятьма патронами, три корпуси ручних осколкових гранат Ф-1 та три підривача до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ.

Проте ділок вирішив підзаробити та знайшов «клієнта», якому спочатку продав автомат за 44 тис грн, а згодом й інший арсенал за майже 100 тис грн.

Грошима чоловік не встиг розпорядитись: його затримали правоохоронці, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).