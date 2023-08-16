Автомати, патрони і гранати: у Харкові піймали торговця зброєю (фото)
25-річний харків’янин незаконно придбав, а потім продавав зброю.
За даними Харківської обласної прокуратури, харків‘янин незаконно придбав два автомати, пістолет системи «ПМ» та два магазини до нього з шістнадцятьма патронами, три корпуси ручних осколкових гранат Ф-1 та три підривача до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ.
Проте ділок вирішив підзаробити та знайшов «клієнта», якому спочатку продав автомат за 44 тис грн, а згодом й інший арсенал за майже 100 тис грн.
Грошима чоловік не встиг розпорядитись: його затримали правоохоронці, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річний харків’янин незаконно придбав, а потім продавав зброю.".