Автоматы, патроны и гранаты: в Харькове поймали торговца оружием (фото)
25-летний харьковчанин незаконно приобрел, а затем продавал оружие.
По данным Харьковской областной прокуратуры, харьковчанин незаконно приобрел два автомата, пистолет системы «ПМ» и два магазина к нему с шестнадцатью патронами, три корпуса ручных осколочных гранат Ф-1 и три взрывателя к ручным осколочным гранатам типа УЗРГМ.
Однако делец решил подзаработать и нашел «клиента», которому сначала продал автомат за 44 тыс грн, а потом и другой арсенал за почти 100 тыс грн.
Деньгами мужчина не успел распорядиться: его задержали правоохранители, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчине сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний харьковчанин незаконно приобрел, а затем продавал оружие.".