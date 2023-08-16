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Автоматы, патроны и гранаты: в Харькове поймали торговца оружием (фото)

Общество 14:53   16.08.2023
Виктория Яковенко
Автоматы, патроны и гранаты: в Харькове поймали торговца оружием (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

25-летний харьковчанин незаконно приобрел, а затем продавал оружие.

По данным Харьковской областной прокуратуры, харьковчанин незаконно приобрел два автомата, пистолет системы «ПМ» и два магазина к нему с шестнадцатью патронами, три корпуса ручных осколочных гранат Ф-1 и три взрывателя к ручным осколочным гранатам типа УЗРГМ.

Однако делец решил подзаработать и нашел «клиента», которому сначала продал автомат за 44 тыс грн, а потом и другой арсенал за почти 100 тыс грн.

Деньгами мужчина не успел распорядиться: его задержали правоохранители, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 14:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний харьковчанин незаконно приобрел, а затем продавал оружие.".