Почти тысячу патронов обнаружили у двух жителей Харьковщины (фото)

Полиция заявила, что в незаконном хранении оружия и патронов разоблачили жителей Изюмского района.

«Дома у мужчин обнаружили и изъяли арсенал и взрывоопасные предметы, среди которых охотничьи ружья, патроны и артиллерийский порох», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Так, у 52-летнего жителя Изюмщины дома нашли охотничье ружье, около 550 патронов разного калибра и артиллерийский порох. У 46-летнего мужчины — три охотничьих нарезных ружья, глушители, прицелы и около 400 патронов.

Все изъятое оружие отправили на экспертное исследование.

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«Следственные действия продолжаются. Цель хранения и происхождение запрещенных предметов устанавливаются», — сообщили в полиции.