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Почти тысячу патронов обнаружили у двух жителей Харьковщины (фото)

Происшествия 10:21   16.08.2023
Оксана Горун
Почти тысячу патронов обнаружили у двух жителей Харьковщины (фото)

Полиция заявила, что в незаконном хранении оружия и патронов разоблачили жителей Изюмского района.

«Дома у мужчин обнаружили и изъяли арсенал и взрывоопасные предметы, среди которых охотничьи ружья, патроны и артиллерийский порох», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

патроны

Так, у 52-летнего жителя Изюмщины дома нашли охотничье ружье, около 550 патронов разного калибра и артиллерийский порох. У 46-летнего мужчины — три охотничьих нарезных ружья, глушители, прицелы и около 400 патронов.

ружье

Все изъятое оружие отправили на экспертное исследование.

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«Следственные действия продолжаются. Цель хранения и происхождение запрещенных предметов устанавливаются», — сообщили в полиции.

патроны 2

У жителей Харьковщины обнаружили арсенал оружия 16 августа 2023

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 10:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция заявила, что в незаконном хранении оружия и патронов разоблачили жителей Изюмского района".