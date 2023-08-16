Почти тысячу патронов обнаружили у двух жителей Харьковщины (фото)
Полиция заявила, что в незаконном хранении оружия и патронов разоблачили жителей Изюмского района.
«Дома у мужчин обнаружили и изъяли арсенал и взрывоопасные предметы, среди которых охотничьи ружья, патроны и артиллерийский порох», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Так, у 52-летнего жителя Изюмщины дома нашли охотничье ружье, около 550 патронов разного калибра и артиллерийский порох. У 46-летнего мужчины — три охотничьих нарезных ружья, глушители, прицелы и около 400 патронов.
Все изъятое оружие отправили на экспертное исследование.
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«Следственные действия продолжаются. Цель хранения и происхождение запрещенных предметов устанавливаются», — сообщили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 10:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция заявила, что в незаконном хранении оружия и патронов разоблачили жителей Изюмского района".