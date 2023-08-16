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Майже тисячу набоїв виявили у двох мешканців Харківщини (фото)

Події 10:21   16.08.2023
Оксана Горун
Майже тисячу набоїв виявили у двох мешканців Харківщини (фото)

Поліція заявила, що в незаконному зберіганні зброї та набоїв викрили мешканців Ізюмського району.

“Вдома у чоловіків виявили та вилучили арсенал та вибухонебезпечні предмети, серед яких мисливські рушниці, патрони та артилерійський порох”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

патрони

Так, у 52-річного мешканця Ізюмщини вдома знайшли мисливську рушницю, близько 550 набоїв різного калібру та артилерійський порох. У 46-річного чоловіка – три мисливські нарізні рушниці, глушники, приціли та близько 400 набоїв.

рушниця

Усю вилучену зброю відправили на експертне дослідження.

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“Слідчі дії продовжуються. Мета зберігання та походження заборонених предметів встановлюються”, – повідомили в поліції.

патрони 2

У мешканців Харківщини виявили арсенал зброї 16 серпня 2023

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 10:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція заявила, що в незаконному зберіганні зброї та набоїв викрили мешканців Ізюмського району".