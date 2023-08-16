Майже тисячу набоїв виявили у двох мешканців Харківщини (фото)

Поліція заявила, що в незаконному зберіганні зброї та набоїв викрили мешканців Ізюмського району.

“Вдома у чоловіків виявили та вилучили арсенал та вибухонебезпечні предмети, серед яких мисливські рушниці, патрони та артилерійський порох”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Так, у 52-річного мешканця Ізюмщини вдома знайшли мисливську рушницю, близько 550 набоїв різного калібру та артилерійський порох. У 46-річного чоловіка – три мисливські нарізні рушниці, глушники, приціли та близько 400 набоїв.

Усю вилучену зброю відправили на експертне дослідження.

“Слідчі дії продовжуються. Мета зберігання та походження заборонених предметів встановлюються”, – повідомили в поліції.