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У Харкові безправний водій пропонував копам 200 доларів хабаря

Суспільство 14:17   16.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові безправний водій пропонував копам 200 доларів хабаря Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Водій без посвідчення намагався підкупити патрульних у Харкові.

За даними Управління патрульної поліції в Харківській області, 16 серпня на вулиці Плеханівській копи зупинили автомобіль TOYOTA за порушення ПДР. При перевірці документів поліцейські встановили, що водій позбавлений права керування.

Під час складання адміністративних матеріалів чоловік постійно пропонував патрульним 200 доларів хабаря.

«Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій на попередження не реагував та наполягав на «вирішенні питання на місці», – додали патрульні.

Копи викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини дій чоловіка встановлять слідчі.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 14:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водій без посвідчення намагався підкупити патрульних у Харкові.".