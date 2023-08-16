В Харькове бесправный водитель предлагал копам 200 долларов взятки
Водитель без удостоверения пытался подкупить патрульных в Харькове.
По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, 16 августа на улице Плехановской копы остановили автомобиль TOYOTA за нарушение ПДД. При проверке документов полицейские установили, что водитель лишен права вождения.
При составлении административных материалов мужчина постоянно предлагал патрульным 200 долларов взятки.
«Правоохранители неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Однако водитель на предупреждение не реагировал и настаивал на «решении вопроса на месте», добавили патрульные.
Копы вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства действий мужчины установят следователи.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водитель без удостоверения пытался подкупить патрульных в Харькове.".