Бесправный и пьяный водитель ездил по улицам Харькова и нарушил ПДД
В Харькове патрульные остановили водителя ВАЗ, который нарушил ПДД и был в состоянии алкогольного опьянения.
По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Drager, результат которого составил 2.04 промилле, что более, чем в 10 раз превышает допустимую норму.
Кроме того, патрульные установили, что мужчина судом лишен права управления транспортными средствами.
На водителя правоохранители составили административные протоколы по ч.3 ст. 130 (управление лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) и по ч.5 ст. 126 (повторное в течение года управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУпАП.
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 15:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные остановили водителя ВАЗ, который нарушил ПДД и был в состоянии алкогольного опьянения.".