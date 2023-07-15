Бесправный и пьяный водитель ездил по улицам Харькова и нарушил ПДД

В Харькове патрульные остановили водителя ВАЗ, который нарушил ПДД и был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Drager, результат которого составил 2.04 промилле, что более, чем в 10 раз превышает допустимую норму.

Кроме того, патрульные установили, что мужчина судом лишен права управления транспортными средствами.

На водителя правоохранители составили административные протоколы по ч.3 ст. 130 (управление лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) и по ч.5 ст. 126 (повторное в течение года управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУпАП.