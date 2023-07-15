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Безправний та п’яний водій їздив вулицями Харкова та порушив ПДР

Суспільство 15:02   15.07.2023
Вікторія Яковенко
Безправний та п’яний водій їздив вулицями Харкова та порушив ПДР Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові патрульні зупинили водія ВАЗ, який порушив ПДР був у стані алкогольного сп’яніння.

За даними Управління патрульної поліції в Харківській області, огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2.04 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму.

Крім цього, патрульні встановили, що чоловік судом позбавлений права керування транспортними засобами.

На водія правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч.3 ст. 130 (керування особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та за ч.5 ст. 126 (повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Читайте також: У Харкові водій, який порушив ПДР, виявився з підробленими правами

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові патрульні зупинили водія ВАЗ, який порушив ПДР був у стані алкогольного сп’яніння.".