На Харківщині п’яна жінка під час сварки вдарила чоловіка ножем у живіт
Слідчі повідомили про підозру жінці, яка ледь не вбила власного чоловіка.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, між подружжям виник конфлікт. Зловмисниця в стані алкогольного сп’яніння схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка у живіт.
Сусіди, які прибігли на шум, викликали «швидку». 49-річного чоловіка шпиталізували до Первомайської центральної районної лікарні.
45-річна жінка свою провину визнала. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Зловмисниці загрожує від 5 до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 11:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили про підозру жінці, яка ледь не вбила власного чоловіка. ".