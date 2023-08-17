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На Харківщині п’яна жінка під час сварки вдарила чоловіка ножем у живіт

Суспільство 11:53   17.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині п’яна жінка під час сварки вдарила чоловіка ножем у живіт

Слідчі повідомили про підозру жінці, яка ледь не вбила власного чоловіка. 

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, між подружжям виник конфлікт. Зловмисниця в стані алкогольного сп’яніння схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка у живіт.

Сусіди, які прибігли на шум, викликали «швидку». 49-річного чоловіка шпиталізували до Первомайської центральної районної лікарні.

45-річна жінка свою провину визнала. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Зловмисниці загрожує від 5 до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 11:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили про підозру жінці, яка ледь не вбила власного чоловіка. ".