На Харківщині п’яна жінка під час сварки вдарила чоловіка ножем у живіт

Слідчі повідомили про підозру жінці, яка ледь не вбила власного чоловіка.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, між подружжям виник конфлікт. Зловмисниця в стані алкогольного сп’яніння схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка у живіт.

Сусіди, які прибігли на шум, викликали «швидку». 49-річного чоловіка шпиталізували до Первомайської центральної районної лікарні.

45-річна жінка свою провину визнала. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Зловмисниці загрожує від 5 до 8 років тюрми.