На Харківщині п’яний чоловік зарубав жінку сокирою: тіло знайшов син загиблої
Фото: ГУНП в Харківській області
В Харківській області поліція затримала чоловіка за умисне вбивство своєї співмешканки.
11 серпня до правоохоронців звернувся син загиблої та повідомив, що повернувшись додому, виявив тіло 55-річної матері зі слідами насильницької смерті, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські встановили, що до вбивства жінки причетний її 64-річний співмешканець. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння забив жінку сокирою. Правоохоронці вилучили у нього знаряддя злочину.
Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ.
Наразі зловмисник перебуває у СІЗО, йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області поліція затримала чоловіка за умисне вбивство своєї співмешканки.".