На Харківщині п’яний чоловік зарубав жінку сокирою: тіло знайшов син загиблої

В Харківській області поліція затримала чоловіка за умисне вбивство своєї співмешканки.

11 серпня до правоохоронців звернувся син загиблої та повідомив, що повернувшись додому, виявив тіло 55-річної матері зі слідами насильницької смерті, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські встановили, що до вбивства жінки причетний її 64-річний співмешканець. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння забив жінку сокирою. Правоохоронці вилучили у нього знаряддя злочину.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ.

Наразі зловмисник перебуває у СІЗО, йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.