На Харьковщине пьяный мужчина зарубил женщину топором: тело нашел сын погибшей

В Харьковской области полиция задержала мужчину за умышленное убийство своей сожительницы.

11 августа к правоохранителям обратился сын погибшей и сообщил, что, вернувшись, домой, обнаружил тело 55-летней матери со следами насильственной смерти, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские установили, что к убийству женщины причастен ее 64-летний сожитель. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил женщину топором. Правоохранители изъяли у него орудие преступления.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.