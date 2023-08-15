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На Харьковщине пьяный мужчина зарубил женщину топором: тело нашел сын погибшей

Происшествия 15:29   15.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине пьяный мужчина зарубил женщину топором: тело нашел сын погибшей Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области полиция задержала мужчину за умышленное убийство своей сожительницы.

11 августа к правоохранителям обратился сын погибшей и сообщил, что, вернувшись, домой, обнаружил тело 55-летней матери со следами насильственной смерти, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские установили, что к убийству женщины причастен ее 64-летний сожитель. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил женщину топором. Правоохранители изъяли у него орудие преступления.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 15:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полиция задержала мужчину за умышленное убийство своей сожительницы.".