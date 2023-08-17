На Харьковщине пьяная жена во время ссоры ударила мужа кухонным ножом в живот
Следователи сообщили о подозрении женщине, которая чуть не убила своего мужа.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, между супругами возник конфликт. Злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения схватила кухонный нож и ударила мужчину в живот.
Прибежавшие на шум соседи вызвали «скорую». 49-летнего мужчину госпитализировали в Первомайскую центральную районную больницу.
45-летняя женщина свою вину признала. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Злоумышленнице грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 11:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении женщине, которая чуть не убила своего мужа. ".