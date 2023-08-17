На Харьковщине пьяная жена во время ссоры ударила мужа кухонным ножом в живот

Следователи сообщили о подозрении женщине, которая чуть не убила своего мужа.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, между супругами возник конфликт. Злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения схватила кухонный нож и ударила мужчину в живот.

Прибежавшие на шум соседи вызвали «скорую». 49-летнего мужчину госпитализировали в Первомайскую центральную районную больницу.

45-летняя женщина свою вину признала. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Злоумышленнице грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.