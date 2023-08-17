У центрі Харкова «накрили» шахрайський call-центр (відео)

У Харкові припинили діяльність call-центру, де виманювали гроші у громадян.

За даними Харківської обласної прокуратури, офіс шахраїв знаходився в центрі міста.

«За даними слідства, шахраї облаштували необхідною технікою приміщення, розташоване в центрі міста. Співробітників набирали різними способами, у тому числі через проведення прямих трансляцій у соцмережах, розповідаючи про умови роботи, «відсутність ризиків» тощо», – додали у прокуратурі.

Робітники працювали за заздалегідь розробленим скриптом.

«Повідомляючи неправдиву інформацію, залякуючи блокуванням рахунків та здійснюючи психологічний тиск, шахраї добивалися того, щоб їхня жертва називала дані банківської картки або ж безпосередньо переводила гроші на рахунок зловмисників», – зазначили правоохоронці.

У ГУ Нацполіції повідомили, що під час обшуку в офісі вилучили понад 160 комп’ютерів, а також 100 мобільних телефонів, жорсткі диски, SIM-картки, чорнові записи та інструкції, по яких ошукували потерпілих.

Сума збитків та коло потерпілих встановлюється.

«Наразі викрито адміністратора та 160 працівників саll-центру, встановлюються організатори шахрайської схеми», – розповіли в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.