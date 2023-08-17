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У центрі Харкова «накрили» шахрайський call-центр (відео)

Суспільство 15:22   17.08.2023
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова «накрили» шахрайський call-центр (відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові припинили діяльність call-центру, де виманювали гроші у громадян.

За даними Харківської обласної прокуратури, офіс шахраїв знаходився в центрі міста.

«За даними слідства, шахраї облаштували необхідною технікою приміщення, розташоване в центрі міста. Співробітників набирали різними способами, у тому числі через проведення прямих трансляцій у соцмережах, розповідаючи про умови роботи, «відсутність ризиків» тощо», – додали у прокуратурі.

Робітники працювали за заздалегідь розробленим скриптом.

«Повідомляючи неправдиву інформацію, залякуючи блокуванням рахунків та здійснюючи психологічний тиск, шахраї добивалися того, щоб їхня жертва називала дані банківської картки або ж безпосередньо переводила гроші на рахунок зловмисників», – зазначили правоохоронці.

У ГУ Нацполіції повідомили, що під час обшуку в офісі вилучили понад 160 комп’ютерів, а також 100 мобільних телефонів, жорсткі диски, SIM-картки, чорнові записи та інструкції, по яких ошукували потерпілих.

Сума збитків та коло потерпілих встановлюється.

«Наразі викрито адміністратора та 160 працівників саll-центру, встановлюються організатори шахрайської схеми», – розповіли в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 15:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові припинили діяльність call-центру, де виманювали гроші у громадян.".