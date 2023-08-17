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В центре Харькова «накрыли» мошеннический call-центр (видео)

Общество 15:22   17.08.2023
Виктория Яковенко
В центре Харькова «накрыли» мошеннический call-центр (видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове разоблачили деятельность call-центра, где выманивали деньги у граждан.

По данным Харьковской областной прокуратуры, офис мошенников находился в центре города.

«Сотрудников набирали разными способами, в том числе через проведения прямых трансляций в соцсетях, рассказывая об условиях работы, «отсутствии рисков» и т.д.», — добавили в прокуратуре.

Аферисты работали по заранее разработанному скрипту.

«Сообщая ложную информацию, запугивая блокировкой счетов и оказывая психологическое давление, мошенники добивались того, чтобы их жертва называла данные банковской карты или же непосредственно переводила деньги на счет злоумышленников», — отметили правоохранители.

В ГУ Нацполиции сообщили, что во время обыска в офисе изъяли более 160 компьютеров, а также 100 мобильных телефонов, жесткие диски, SIM-карты, черные записи и инструкции, по которым обманывали потерпевших.

Сумма ущерба и круг потерпевших устанавливается.

«Сейчас разоблачены администратор и 160 работников саll-центра, устанавливаются организаторы мошеннической схемы», — рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 15:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили деятельность call-центра, где выманивали деньги у граждан.".