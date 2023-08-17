Збір урожаю: у ХОВА спрогнозували, чи вистачить зерна Харківщині і не тільки

У Харківській області станом на 17 серпня намолотили перший мільйон тонн зерна, а очікують вийти на показник у 2,4 мільйона тонн.

Це дозволить не лише забезпечити область, потреба якої у зернових та зернобобових на 2023/2024 маркетинговий рік становить 302 тисячі тонн, а й відправити продукцію на експорт, повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“Планується зібрати врожай на площі 542 тисячі гектарів, і на понад 400 тисячах гектарів станом на зараз робота вже проведена. Пшениці намолочено з 222 тисяч гектарів і з 197 тисяч гектарів – кукурудзи. Якщо говорити про площі, то 542 тисячі гектарів – це на 13% менше, ніж торік. Гороху намолочено майже весь обсяг – з 14 з 17 тисяч запланованих гектарів. Ячмінь мають зібрати з 82 тисяч гектарів, намолочено – з 53. Тобто основна робота продовжується по кукурудзі та пшениці”, – зазначив Іванов.

Зменшення площі земель, що обробляються, за словами посадовця, пов’язане з пізньою весною та великою кількістю опадів, а також обмеженою діяльністю аграріїв в осінньо-зимовий період.

“Збиральна кампанія зміщена на два-три тижні від орієнтовної норми”, – констатував заступник начальника ХОВА.

Він також додав, що наявна потужність хлібоприймальних підприємств, елеваторів та зерноскладів сільгосппідприємств області складає майже 2,5 мільйони тонн одночасного зберігання.

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