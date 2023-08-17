Live
  • Чт 17.08.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🔴

Збір урожаю: у ХОВА спрогнозували, чи вистачить зерна Харківщині і не тільки

Суспільство 22:50   17.08.2023
Олена Нагорна
Збір урожаю: у ХОВА спрогнозували, чи вистачить зерна Харківщині і не тільки

У Харківській області станом на 17 серпня намолотили перший мільйон тонн зерна, а очікують вийти на показник у 2,4 мільйона тонн.

Це дозволить не лише забезпечити область, потреба якої у зернових та зернобобових на 2023/2024 маркетинговий рік становить 302 тисячі тонн, а й відправити продукцію на експорт, повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“Планується зібрати врожай на площі 542 тисячі гектарів, і на понад 400 тисячах гектарів станом на зараз робота вже проведена. Пшениці намолочено з 222 тисяч гектарів і з 197 тисяч гектарів – кукурудзи. Якщо говорити про площі, то 542 тисячі гектарів – це на 13% менше, ніж торік. Гороху намолочено майже весь обсяг – з 14 з 17 тисяч запланованих гектарів. Ячмінь мають зібрати з 82 тисяч гектарів, намолочено – з 53. Тобто основна робота продовжується по кукурудзі та пшениці”, – зазначив Іванов.

Зменшення площі земель, що обробляються, за словами посадовця, пов’язане з пізньою весною та великою кількістю опадів, а також обмеженою діяльністю аграріїв в осінньо-зимовий період.

“Збиральна кампанія зміщена на два-три тижні від орієнтовної норми”, – констатував заступник начальника ХОВА.

Він також додав, що наявна потужність хлібоприймальних підприємств, елеваторів та зерноскладів сільгосппідприємств області складає майже 2,5 мільйони тонн одночасного зберігання.

Читайте також: Смугасті блішки та клопи сліпняки атакують кукурудзу та соняшник на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Збір урожаю: у ХОВА спрогнозували, чи вистачить зерна Харківщині і не тільки
Збір урожаю: у ХОВА спрогнозували, чи вистачить зерна Харківщині і не тільки
17.08.2023, 22:50
На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
16.08.2023, 16:12
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
16.08.2023, 10:38
Землю біля Стрілки в Харкові, де мав бути готель, хотіли перепродати за $1 млн
Землю біля Стрілки в Харкові, де мав бути готель, хотіли перепродати за $1 млн
17.08.2023, 22:06
Звільнення всіх обласних військкомів: Зеленський підписав указ
Звільнення всіх обласних військкомів: Зеленський підписав указ
17.08.2023, 20:46
Електричку з пандусами та USB-портами пустять між Полтавщиною та Харківщиною
Електричку з пандусами та USB-портами пустять між Полтавщиною та Харківщиною
17.08.2023, 21:25

Новини за темою:

22:06
Землю біля Стрілки в Харкові, де мав бути готель, хотіли перепродати за $1 млн
21:25
Електричку з пандусами та USB-портами пустять між Полтавщиною та Харківщиною
20:10
Поліцейського, який збив на смерть 15-річну дівчинку під Харковом, звільнили
19:28
Генштаб: війська РФ били з авіації по Харківщині та знову намагалися наступати
19:13
Скульптуру з уламків збитої ракети РФ створив митець із Харківщини (сюжет)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Збір урожаю: у ХОВА спрогнозували, чи вистачить зерна Харківщині і не тільки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 22:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області станом на 17 серпня намолотили перший мільйон тонн зерна, а очікують вийти на показник у 2,4 мільйона тонн.".