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Смугасті блішки та клопи сліпняки атакують кукурудзу та соняшник на Харківщині

Суспільство 20:13   03.08.2023
Олена Нагорна
Смугасті блішки та клопи сліпняки атакують кукурудзу та соняшник на Харківщині

Посіви злакових культур у Харківській області заселили різноманітні комахи-шкідники. Протягом останнього тижня на 100% обстежених площ кукурудзи фахівці виявили хлібних смугастих блішок, а на 23-77% площах соняшнику – геліхризових попелиць та клопів сліпняків.

Кукурудзі також шкодять злакова попелиця, стебловий кукурудзяний метелик та бавовняна совка, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

“Для зниження кылькості стеблового кукурудзяного метелика, що зимує, при збиранні кукурудзи застосовують низький зріз, не вище 10 см над рівнем ґрунту. Цей захід допомагає знищити до 95% гусениць. Подрібненням коренестеблових залишків важкими дисковими боронами у двох напрямках знищують до 50% гусениць метелика та інших шкідників”, – діляться агрорадами фахівці.

Крім комах злакові культури потерпають від грибкових захворювань. Від 1 до 3% рослин соняшнику вже вразили септоріоз та іржа.

В облуправлінні Держпродспоживслужби наголошують, що фермери мають суворо дотримуватися “Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Посіви злакових культур у Харківській області заселили різноманітні комахи-шкідники. Протягом останнього тижня на 100% обстежених площ кукурудзи фахівці виявили хлібних смугастих блішок, а на 23-77% площах соняшнику – геліхризових попелиць та клопів сліпняків.".