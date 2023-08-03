Більше 643 тисячі тонн зерна нового вражаю зібрали аграрії Харківщини

Під час жнив господарства опрацювали майже 150 тисяч тонн сільгоспугідь Харківщини. Це 28% від запланованої площі, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Найбільше намолочено пшениці – 541,9 тисячі тонн. Також збирають ячмінь, горох, озиме жито, овес, кукурудзу та ріпак. Жнива тривають там, де дозволяє безпекова ситуація. Найбільше врожаю зібрали аграрії Лозівщини та Красноградщини.

«Протягом тижня господарства області продовжували збір озимих та ярих зернових культур, на окремих ділянках центральної частини області збирали кукурудзу на силос. Погодні умови для польових робіт в останні дні липня були малосприятливими через сильні дощі зі шквалистим вітром і градом. Утім аграрії нарощують темпи», – зазначив Євген Іванов.

Заступник начальника ХОВА також повідомив, що цьогоріч на полях Харківщини сталися 7 пожеж, одна з них – внаслідок ворожого обстрілу Богодухівського району. Там згоріло поле з озимою пшеницею на площі 21 гектар.

Внаслідок дій російських окупантів постраждало понад 630 сільськогосподарських підприємств Харківської області, які займаються рослинництвом.

«На цей час утворено 19 комісій по районах області, які розраховують збитки, завдані власникам землі та землекористувачам тергромад Харківської області. За попередніми розрахунками, шкоду, що завдана майну господарств, зокрема земельним ресурсам, оцінюють у близько 18,1 мільярда гривень», – розповів Євген Іванов.

Під час сільськогосподарських робіт на полях області відбулося 18 випадків наїзду сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечні предмети.