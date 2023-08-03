Более 643 тысяч тонн зерна нового урожая собрали аграрии Харьковщины

Во время жатвы хозяйства обработали почти 150 тысяч тонн сельхозугодий Харьковщины. Это 28% от запланированной площади, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Больше всего намолочено пшеницы – 541,9 тысяч тонн. Также собирают ячмень, горох, озимую рожь, овес, кукурузу и рапс. Жатва продолжается там, где разрешает ситуация безопасности. Больше всего урожая собрали аграрии Лозовщины и Красноградщины.

«В течение недели хозяйства области продолжали сбор озимых и яровых зерновых культур, на отдельных участках центральной части области собирали кукурузу на силос. Погодные условия для проведения полевых работ в последние дни июля были малоблагоприятны из-за сильных дождей со шквалистым ветром и градом. Впрочем, аграрии наращивают темпы», — отметил Евгений Иванов.

Заместитель начальника ХОВА также сообщил, что в этом году на полях Харьковщины произошло 7 пожаров, один из них — в результате вражеских обстрелов Богодуховского района. Там сгорело поле с озимой пшеницей на площади 21 га.

В результате действий российских оккупантов пострадало более 630 сельскохозяйственных предприятий Харьковской области, занимающихся растениеводством.

«В настоящее время образовано 19 комиссий по районам области, которые рассчитывают ущерб, нанесенный собственникам земли и землепользователям тергромад Харьковской области. По предварительным расчетам, ущерб, причиненный хозяйствам, в том числе земельным ресурсам, оценивают в около 18,1 миллиарда гривен», — рассказал Евгений Иванов.

Во время сельскохозяйственных работ на полях области произошло 18 случаев наезда сельскохозяйственной техники на взрывоопасные предметы.