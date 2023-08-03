Live
  • Чт 03.08.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

Более 643 тысяч тонн зерна нового урожая собрали аграрии Харьковщины

Общество 18:41   03.08.2023
Оксана Якушко
Более 643 тысяч тонн зерна нового урожая собрали аграрии Харьковщины

Во время жатвы хозяйства обработали почти 150 тысяч тонн сельхозугодий Харьковщины. Это 28% от запланированной площади, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Больше всего намолочено пшеницы – 541,9 тысяч тонн. Также собирают ячмень, горох, озимую рожь, овес, кукурузу и рапс. Жатва продолжается там, где разрешает ситуация безопасности. Больше всего урожая собрали аграрии Лозовщины и Красноградщины.

«В течение недели хозяйства области продолжали сбор озимых и яровых зерновых культур, на отдельных участках центральной части области собирали кукурузу на силос. Погодные условия для проведения полевых работ в последние дни июля были малоблагоприятны из-за сильных дождей со шквалистым ветром и градом. Впрочем, аграрии наращивают темпы», — отметил Евгений Иванов.

Заместитель начальника ХОВА также сообщил, что в этом году на полях Харьковщины произошло 7 пожаров, один из них — в результате вражеских обстрелов Богодуховского района. Там сгорело поле с озимой пшеницей на площади 21 га.

В результате действий российских оккупантов пострадало более 630 сельскохозяйственных предприятий Харьковской области, занимающихся растениеводством.

«В настоящее время образовано 19 комиссий по районам области, которые рассчитывают ущерб, нанесенный собственникам земли и землепользователям тергромад Харьковской области. По предварительным расчетам, ущерб, причиненный хозяйствам, в том числе земельным ресурсам, оценивают в около 18,1 миллиарда гривен», — рассказал Евгений Иванов.

Во время сельскохозяйственных работ на полях области произошло 18 случаев наезда сельскохозяйственной техники на взрывоопасные предметы.

Читайте также: Россияне “воюют с зерном”, но утверждают, что Голодомора не было – Казанский

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
03.08.2023, 09:55
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
03.08.2023, 11:20
Крупы, хлеб и мука: под Харьковом нашли мусорную свалку с гумпомощью (видео)
Крупы, хлеб и мука: под Харьковом нашли мусорную свалку с гумпомощью (видео)
03.08.2023, 12:02
Самый разбитый район Харькова — Северную Салтовку — готовятся отапливать зимой
Самый разбитый район Харькова — Северную Салтовку — готовятся отапливать зимой
03.08.2023, 10:32
В Харькове и Киеве владельцы клиник продавали младенцев за границу
В Харькове и Киеве владельцы клиник продавали младенцев за границу
03.08.2023, 14:34
Генштаб сообщил об авиаударах вблизи Харькова и 4 населенных пунктов области
Генштаб сообщил об авиаударах вблизи Харькова и 4 населенных пунктов области
03.08.2023, 19:10

Новости по теме:

17:43
Радиовышки и украинское вещание восстанавливают на Харьковщине – Синегубов
14:00
«Это дорогая история» — Нацсовет о борьбе с российским радио на Харьковщине
13:32
Грозы в ближайшее время — и до конца суток в Харьковской области
12:28
Работа в Харькове и области: рейтинг новых вакансий с зарплатой до 20 тысяч
08:16
Сутки без пострадавших: Синегубов об обстрелах Харьковщины

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Более 643 тысяч тонн зерна нового урожая собрали аграрии Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 18:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время жатвы хозяйства обработали почти 150 тысяч тонн сельхозугодий Харьковщины. Это 28% от запланированной площади, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.".