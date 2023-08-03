Блошки, тля и клопы слепняки атакуют кукурузу и подсолнечник на Харьковщине
Посевы злаковых культур в Харьковской области заселили различные насекомые-вредители. В течение последней недели на 100% обследованных площадей кукурузы специалисты обнаружили хлебных полосатых блошек, а на 23-77% площадях подсолнечника — гелихризовую тлю и клопов слепняков.
Кукурузе также вредят злаковая тля, стеблевой кукурузный мотылек и хлопковая совка, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
«Для снижения количества зимующего стеблевого кукурузного мотылька при уборке кукурузы применяют низкий срез, не выше 10 см над уровнем почвы. Это мероприятие помогает уничтожить до 95% гусениц. Измельчением корнестебельных остатков тяжелыми дисковыми боронами в двух направлениях уничтожают до 50% гусениц бабочки и других вредителей», — делятся агросоветами специалисты.
Кроме насекомых злаковые культуры страдают от грибковых заболеваний. От 1 до 3% растений подсолнечника уже поразили септориоз и ржавчина.
В облуправлении Госпродпотребслужбы подчеркивают, что фермеры должны строго придерживаться «Перечня пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине».
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 20:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посевы злаковых культур в Харьковской области заселили различные насекомые-вредители. В течение последней недели на 100% обследованных площадей кукурузы специалисты обнаружили хлебных полосатых блошек, а на 23-77% площадях подсолнечника — гелихризовую тлю и клопов слепняков.".