Блошки, тля и клопы слепняки атакуют кукурузу и подсолнечник на Харьковщине

Посевы злаковых культур в Харьковской области заселили различные насекомые-вредители. В течение последней недели на 100% обследованных площадей кукурузы специалисты обнаружили хлебных полосатых блошек, а на 23-77% площадях подсолнечника — гелихризовую тлю и клопов слепняков.

Кукурузе также вредят злаковая тля, стеблевой кукурузный мотылек и хлопковая совка, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

«Для снижения количества зимующего стеблевого кукурузного мотылька при уборке кукурузы применяют низкий срез, не выше 10 см над уровнем почвы. Это мероприятие помогает уничтожить до 95% гусениц. Измельчением корнестебельных остатков тяжелыми дисковыми боронами в двух направлениях уничтожают до 50% гусениц бабочки и других вредителей», — делятся агросоветами специалисты.

Кроме насекомых злаковые культуры страдают от грибковых заболеваний. От 1 до 3% растений подсолнечника уже поразили септориоз и ржавчина.

В облуправлении Госпродпотребслужбы подчеркивают, что фермеры должны строго придерживаться «Перечня пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине».

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