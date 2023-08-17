Сбор урожая: в ХОВА спрогнозировали, хватит ли зерна Харьковщине и не только
В Харьковской области по состоянию на 17 августа намолотили первый миллион тонн зерна, а ожидают выйти на показатель в 2,4 миллиона тонн.
Это позволит не только обеспечить область, потребность которой в зерновых и зернобобовых на 2023/2024 маркетинговый год составляет 302 тысячи тонн, но и отправить продукцию на экспорт, сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
«Планируется собрать урожай на площади 542 тысячи гектаров, и на более чем 400 тысячах гектаров по состоянию на сейчас работа уже проведена. Пшеницы намолочено с 222 тысяч гектаров и с 197 тысяч гектаров — кукурузы. Если говорить о площади, то 542 тысячи гектаров — это на 13% меньше, чем в прошлом году. Гороха намолочен почти весь объем — с 14 из 17 тысяч запланированных гектаров. Ячмень должны собрать с 82 тысяч гектаров, намолочено — с 53. То есть основная работа продолжается по кукурузе и пшенице», — отметил Иванов.
Уменьшение площади обрабатываемых земель, по словам чиновника, связано с поздней весной и большим количеством осадков, а также ограниченной деятельностью аграриев в осенне-зимний период.
«Уборочная кампания смещена на две-три недели от ориентировочной нормы», — констатировал заместитель начальника ХОВА.
Он также добавил, что имеющаяся мощность хлебоприемных предприятий, элеваторов и зерноскладов сельхозпредприятий области составляет почти 2,5 миллиона тонн единовременного хранения.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 22:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области по состоянию на 17 августа намолотили первый миллион тонн зерна, а ожидают выйти на показатель в 2,4 миллиона тонн.".