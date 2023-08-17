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Звільнення всіх обласних військкомів: Зеленський підписав указ

Політика 20:46   17.08.2023
Олена Нагорна
Звільнення всіх обласних військкомів: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями Ради національної безпеки та оборони України Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити всіх обласних військкомів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, 11 серпня за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони, присвяченого перевірці українських військкоматів, Зеленський заявив, що потрібно звільнити всіх обласних військкомів, а довірити систему комплектування можна «воїнам, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму». Перед призначенням нових керівників ТЦК перевірятиме СБУ, казав глава держави.

Як пише “Громадське” з посиланням на командування Сухопутних військ ЗСУ, “звільнення” військкомів на практиці означає, що їх виводять у розпорядження, тобто на них чекає служба в інших підрозділах, зокрема в бойових бригадах.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями Ради національної безпеки та оборони України Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити всіх обласних військкомів.".