Увольнение всех областных военкомов: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Напомним, 11 августа по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны, посвященного проверке украинских военкоматов, Зеленский заявил, что нужно уволить всех областных военкомов, а доверить систему комплектования можно «воинам, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма». Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверять СБУ, говорил глава государства.

Как пишет «Громадське» со ссылкой на командование Сухопутных войск ВСУ, «увольнение» военкомов на практике означает, что их выводят в распоряжение, то есть их ждет служба в других подразделениях, в том числе в боевых бригадах.