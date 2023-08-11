«Увольняем всех областных «военкомов», — Зеленский провел заседание СНБО
В пятницу, 11 августа, состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны по итогам проверки военкоматов в Украине, в нем принял участие Президент Владимир Зеленский.
В своем обращении Зеленский заявил, что сейчас уже есть 112 уголовных производств в отношении должностных лиц «военнокоматов», а также объявлены 33 подозрения.
«Злоупотребления в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская. Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой. Цинизм везде одинаков – незаконное обогащение, легализация незаконно полученных средств, неправомерная выгода, незаконная переправка военнообязанных через границу. Наши решения. Увольняем всех областных «военкомов». Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена», — сказал Зеленский.
При этом Президент заявил, что доверить систему комплектования можно «воинам, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма».
Реализовать это решение должен Залужный, подчеркнул Зеленский. И добавил, что перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ.
«Вопрос ВВК. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас – проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут», — добавил Зеленский.
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 11 августа, состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны по итогам проверки военкоматов в Украине, в нем принял участие Президент Владимир Зеленский.".