«Звільняємо всіх обласних «воєнкомів», – Зеленський провів засідання РНБО

У п’ятницю, 11 серпня, відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони за підсумками перевірки військкоматів в Україні, у ньому взяв участь Президент Володимир Зеленський.

У своєму зверненні Зеленський заявив, що наразі вже є 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», а також оголошено 33 підозри.

«Зловживання в різних областях: Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою. Цинізм всюди однаковий – незаконне збагачення, легалізація незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон. Наші рішення. Звільняємо всіх обласних «воєнкомів». Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада», – сказав Зеленський.

При цьому, Президент заявив, що довірити систему комплектування можна «воїнам, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму».

Реалізувати це рішення має Залужний, підкреслив Зеленський. І додав, що перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ.

«Питання ВЛК. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз – перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть», – додав Зеленський.