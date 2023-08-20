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Китай озброює рф гелікоптерами, дронами і металом для літаків – The Telegraph

Світ 13:51   20.08.2023
Оксана Якушко
Китай озброює рф гелікоптерами, дронами і металом для літаків – The Telegraph

Публічний нейтралітет Китаю у війни між рф і Україною все більше нагадує ширму. Російські компанії, які потрапили під санкції та займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок із Китаю з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, йдеться в розслідуванні The Telegraph.

Це відбувається тоді, коли Китай наполягає на збереженні нейтралітету і позиціонує себе як ключового мирного посередника в переговорах, спрямованих на припинення конфлікту.

Торгівля між Китаєм і рф цього року має перевищити 200 мільярдів доларів, що є новим рекордом. А експорт товарів потенційного військового призначення зріс більш ніж у 3 рази за рік.

 

За два місяці до війни китайська компанія Shantou Honghu Plastics надіслала до рф тисячу дронів, повідомляє дослідницька організація Molfar Global.

За чотири дні після початку війни в Україні китайська компанія Hems999 поставила рф 2 гелікоптери. Інша китайська компанія Tianjin Huarong Aviation передала рф ще 4 гелікоптери Airbus з початку війни.

Усі їх отримала російська фірма «Уральський Вертоліт», основний замовник якої є Росгвардія, яка дислокується в Україні та яку очолює Віктор Золотов, давній охоронець Путіна.

Китайські фірми також відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям з початку 2022 року до першого кварталу цього року. Імпорт цих продуктів майже подвоївся до $2,5 мільйонів минулого року порівняно з попереднім.

Китайський експорт турбореактивних двигунів і радіолокаційних ракетно-навігаційних систем відбувається через Індію та Коста-Ріку перед реекспортом до рф, згідно з дослідженням Molfar – це роблять, щоб уникнути санкцій.

У 2022 році Китай експортував до рф виробів із титанових сплавів на 18 мільйонів доларів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Легкі та жаростійкі титанові сплави є основним матеріалом, який використовують для виробництва військових літаків і зброї.

Титанові пластини та стрижні доставили з Китаю компанії «НПП «Старт», розробнику пускових установок зенітних ракет, яка входить до складу російського оборонного конгломерату «Ростех».

Титанові вироби також відправили в компанію S7 Technics, яка виконує технічне обслуговування та ремонт літаків. Китайські компанії також постачали магнієві сплави компанії «Туполєв», яка будує та підтримує обслуговування бомбардувальників, таких як Ту-95 і Ту-160М, які б’ють по Україні крилатими ракетами.

Читайте також: Компанія друга Ярославського потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 13:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Публічний нейтралітет Китаю у війни між рф і Україною все більше нагадує ширму. Російські фірми, включаючи компанії, які потрапили під санкції та займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок із Китаю з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, йдеться в розслідуванні The Telegraph.".