Китай вооружает рф вертолетами, дронами и металлом — The Telegraph

Публичный нейтралитет Китая в войне между рф и Украиной все больше напоминает ширму. Российские компании, занимающиеся производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч поставок из Китая с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, говорится в расследовании The Telegraph.

Это все происходит на фоне того, что Китай настаивает на сохранении нейтралитета и позиционирует себя как ключевого мирного посредника в переговорах, направленных на прекращение конфликта.

Торговля между Китаем и рф в этом году должна превысить 200 миллиардов долларов, что является новым рекордом. А экспорт товаров потенциального военного назначения вырос более, чем в 3 раза за год.

За два месяца до начала войны китайская компания Shantou Honghu Plastics послала в рф тысячу дронов, сообщает исследовательская организация Molfar Global.

За четыре дня после начала войны в Украине китайская компания Hems999 поставила рф 2 вертолета. Другая китайская компания Tianjin Huarong Aviation передала рф еще 4 вертолета Airbus с начала войны.

Все их получила российская фирма «Уральский Вертолет», основным заказчиком которой является Росгвардия, дислоцирующаяся в Украине и возглавляемая Виктором Золотовым, давним охранником Путина.

Китайские фирмы также отправили оптические прицелы более 50 российским компаниям с начала 2022 года до первого квартала этого года. Импорт этих продуктов почти удвоился до $2,5 миллиона в прошлом году по сравнению с предыдущим.

Китайский экспорт турбореактивных двигателей и радиолокационных ракетно-навигационных систем происходит через Индию и Коста-Рику перед реэкспортом в рф, согласно исследованию Molfar – это делают, чтобы избежать санкций.

В 2022 году Китай экспортировал в рф изделия из титановых сплавов на 18 миллионов долларов, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Легкие и жаростойкие титановые сплавы являются основным материалом, используемым для производства военных самолетов и оружия.

Титановые пластины и стержни доставили из Китая компании НПП «Старт», разработчику пусковых установок зенитных ракет, входящих в состав российского оборонного конгломерата «Ростех».

Титановые изделия также отправили в компанию S7 Technics, выполняющую техническое обслуживание и ремонт самолетов. Китайские компании также снабжали магниевые сплавы компании «Туполев», которая строит и поддерживает обслуживание бомбардировщиков, таких как Ту-95 и Ту-160М, бьющих по Украине крылатыми ракетами.

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