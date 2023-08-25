Командні структури ворога якщо не в паніці, то в сильному хвилюванні- Машовець
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що на Токмацькому напрямку у ворога наростає криза оборони.
“На Токмацькому напрямку криза оборони противника продовжує наростати. Причому, судячи з тих дій командування, які воно здійснює та які фіксує наша група (ІС), командні структури противника якщо не в паніці, то принаймні в дуже сильному хвилюванні… Ну, в принципі, воно й не дивно”, – написав Машовець в огляді ситуації на фронті вранці 25 серпня.
За його інформацією, передові підрозділи ЗСУ не лише звільнили Роботине, але вже просунулися на південь і на схід від села. За визначенням оглядача, “передові підрозділи ЗСУ перебувають практично “через поле” від перших будинків с. Новопрокопівка”. Також продовжується рух у бік Вербового.
“Це, по суті, означає, що ЗСУ розпочали прорив перших позицій головного рубежу оборони противника… Тут навіть герасімов зі своїм “чарівним пенделем” не допоможе. Занервуєш мимоволі”, – прокоментував Машовець.
Він повідомив, що противник перемістив під Роботине підрозділи 503 мотострілецького полку (мсп) з сусіднього Василівського напрямку. Таке рішення військовий оглядач назвав “авантюрним”.
“Далі це нервове смикання та наростання авантюристичності в діях російського командування продовжилося – дві доби тому сюди ж, до місця “прориву” ЗСУ, почали підтягуватися підрозділи й 4-ї армійської бази (АБ). І знову ж таки, саме з Василівського напрямку. Тепер ситуація та бойові порядки російських військ у районі с. Новопрокопівка, а також на захід і схід від цього н.п., нагадують якийсь “творчий безлад”, або, краще сказати – асамблею “блатних і жебраків”. Кого тільки не нагнало нервове російське командування обороняти Новопрокопівку”, — зазначив Машовець.
На його думку, зібрані поспіхом війська готуються “стояти на смерть”.
“Тактична щільність підрозділів супротивника тут – позамежна… Якщо це не нервування, то я – збитий японський льотчик”, – оцінив ситуацію оглядач.
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Усі дії противника, які спостерігачі зараз фіксують на Токмацькому напрямку, на думку аналітика, свідчать про нестачу в РФ оперативних резервів, а також часу.
“Ситуація почала настільки динамічно розвиватися, що російське командування просто вже не має часу тягнути звідкись здалеку більш-менш значні за обсягом і рівнем резерви… Йому доводиться тасувати полки та батальйони, як кажуть – “за місцем”… Міняючи їх місцями в межах одного оперативного напрямку, за принципом “з не атакованої ділянки – на атаковану”, – пояснив Костянтин Машовець.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 09:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що на Токмацькому напрямку у ворога наростає криза оборони".