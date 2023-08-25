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Командные структуры врага если не в панике, то в сильном волнении — Машовец

Происшествия 09:16   25.08.2023
Оксана Горун
Командные структуры врага если не в панике, то в сильном волнении — Машовец Фото: Генштаб ВСУ

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что на Токмакском направлении у врага нарастает кризис обороны.

«На Токмакском направлении кризис обороны противника продолжает нарастать. Причем, судя по тем действиям командования, которые оно совершает и которые фиксирует наша группа (ИС), командные структуры противника если не в панике, то, по крайней мере, в очень сильном волнении… Ну, в принципе, оно и не удивительно», — написал Машовец в обзоре ситуации на фронте утром 25 августа.

По его информации, передовые подразделения ВСУ не только освободили Работино, но уже продвинулись южнее и восточнее села. По определению обозревателя, «передовые подразделения ВСУ находятся практически «через поле» от первых домов с.Новопрокоповка». Также продолжается движение в сторону Вербового.

Новопрокоповка и Вербовое на карте DeepState 25 августа 2023
Иллюстрация: карта DeepState

«Это, по сути, означает, что ВСУ приступили к прорыву первых позиций главного рубежа обороны противника… Здесь даже герасимов со своим «волшебным пенделем» не поможет. Занервничаешь невольно», — прокомментировал Машовец.

Он сообщил, что противник переместил под Работино подразделения 503-го мотострелкового полка (мсп) с соседнего Васильевского направления. Такое решение военный обозреватель назвал «авантюристическим».

«Далее это нервное дерганье и нарастание авантюристичности в действиях российского командования продолжилось — двое суток назад сюда же, к месту «прорыва» ВСУ, начали подтягиваться подразделения и 4-й армейской базы (АБ). И опять же, именно с Васильевского направления… Теперь ситуация и боевые порядки российских войск в районе с.Новопрокоповка, а также западнее и восточнее этого н.п., напоминают некий «творческий беспорядок», или, лучше сказать — ассамблею «блатных и нищих». Кого только не пригнало нервное российское командование оборонять Новопрокоповку», — отметил Машовец.

По его мнению, собранные наспех войска готовятся «стоять насмерть».

«Тактическая плотность подразделений противника здесь — запредельная… Если это не нервотрепка, то я — сбитый японский летчик», — оценил ситуацию обозреватель.

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Все действия противника, которые наблюдатели сейчас фиксируют на Токмакском направлении, по мнению аналитика свидетельствуют о недостатке РФ оперативных резервов, а также — времени.

«Ситуация начала настолько динамично развиваться, что у российского командования просто уже нет времени тянуть откуда-то издалека более или менее значительные по объему и уровню резервы… Ему приходится тасовать полки и батальоны, как говорится — «по месту»… Меняя их местами в пределах одного оперативного направления, по принципу «с не атакованного участка — на атакованный», — пояснил Константин Машовец.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 09:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что на Токмакском направлении у врага нарастает кризис обороны".