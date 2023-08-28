На пляжі в Харкові ДСНС та відпочивальники відкачували “потопельника” (відео)

25 серпня у Харкові працівники ДСНС побували на пляжі у Немишлянському районі. На вулиці тримається спека, тому фахівці активізували профілактичну роботу, щоб запобігти нещасним випадкам.

Рятувальники нагадували відпочивальникам, що купатися можна тільки там, де це дозволено, що не варто запливати за буйки, стрибати у воду з човнів та споруд, підпливати близько до плавзасобів. Дітям небезпечно купатися без супроводу дорослих і заходити глибше, ніж по пояс, якщо вони не вміють плавати, зазначають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також фахівці демонстрували на спеціальному макеті, як надати першу допомогу постраждалому на воді до приїзду “швидкої”. Після цього діти та дорослі намагалися повторити ці дії.



Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області