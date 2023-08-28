На пляже в Харькове спасатели и отдыхающие откачивали «утопленника» (видео)
25 августа в Харькове работники ГСЧС побывали на пляже в Немышлянском районе. На улице держится жара, поэтому специалисты активизировали профилактическую работу, чтобы предотвратить несчастные случаи.
Спасатели напоминали отдыхающим, что купаться можно только там, где это разрешено, что не стоит заплывать за буйки, прыгать в воду с лодок и сооружений, подплывать близко к плавсредствам. Детям опасно купаться без сопровождения взрослых и заходить глубже, чем по пояс, если они не умеют плавать, отмечают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также специалисты демонстрировали, как можно оказать первую помощь пострадавшим на воде до приезда «скорой». После этого дети и взрослые пробовали повторить эти действия на специальном макете.
Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 11:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 августа в Харькове работники ГСЧС побывали на пляже в Немышлянском районе. На улице держится жара, поэтому специалисты активизировали профилактическую работу, чтобы предотвратить несчастные случаи.".