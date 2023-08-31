«Спробуємо зробити масштабну подію»: на Марші Харківпрайду очікують 100 людей

Фінальною подією Харківпрайду цьогоріч стане Марш «Невидимі фігури», який проходитиме вже в цю суботу, 2 вересня.

Цьогоріч в Марші візьмуть участь до сотні людей, розповіли організаторки Харківпрайду під час брифінгу.

«Це не буде скупчення людей і в той самий час ми спробуємо зробити максимально масштабну подію», – сказала співорганізаторка заходу Анна Шаригіна.

Організатори також зазначили, що Марш триватиме приблизно 20 хвилин.

«20 хвилин в наших умовах – це дуже багато, якщо враховувати кількість тривог щодня. В разі повітряної тривоги ми маємо піти в укриття», – додала Шаригіна.

Вона також підкреслила, що усім учасникам видадуть спеціальні інструкції.

Також організатори розповіли, що цьогорічний Марш матиме характер артінтервенції. До заходу розробили фігури, які з одного боку окрашені у кольори державного прапора, з іншого – веселки.

Організатори Харківпрайду нагадали, що протягом усіх заходів разом із благодійним фондом «Волонтерська» збирають гроші на потреби 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії. Раніше планували купити три коптери DJI Mavic 3.

«В них змінилися потреби і ми були змушені придбати для них станцію зовнішнього керування безпілотниками. І наразі ми збираємо залишок коштів на два квадракоптери. Ми зібрали приблизно понад 50 тис під час цього фестивалю», – повідомила співорганізаторка Харківпрайду Софія Єніна.