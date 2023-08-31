Попробуем сделать большое событие: на Марше Харьковпрайда ожидают 100 человек

Финальным событием Харьковпрайда в этом году станет Марш «Невидимые фигуры», который будет проходить уже в субботу, 2 сентября.

В этом году в Марше примут участие до сотни человек, рассказали организаторы Харьковпрайда во время брифинга.

«Это не будет скопление людей и в то же время мы попытаемся сделать максимально масштабное событие», — сказала соорганизатор мероприятия Анна Шарыгина.

Организаторы также отметили, что Марш продлится около 20 минут.

«20 минут в наших условиях – это очень много, если учитывать количество тревог каждый день. В случае воздушной тревоги мы должны пойти в укрытие», — добавила Шарыгина.

Она также подчеркнула, что всем участникам будут выданы специальные инструкции.

Также организаторы рассказали, что Марш этого года будет носить характер арт-интервенции. К мероприятию сделали фигуры, которые с одной стороны окрашены в цвета государственного флага, с другой – радуги.

Организаторы Харьковпрайда напомнили, что на протяжении всех мероприятий вместе с благотворительным фондом «Волонтерская» собирают деньги на нужды 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии. Ранее планировали купить три коптера DJI Mavic 3.

«У них изменились потребности, и мы были вынуждены приобрести для них станцию внешнего управления беспилотниками. И сейчас мы собираем остаток средств на два квадракоптера. Мы собрали примерно более 50 тыс. во время этого фестиваля», — сообщила соорганизатор ХарьковПрайда София Енина.