Раптом зупинилося серце. У Харкові помер відомий волонтер і актор
1 вересня помер відомий волонтер и актор, співзасновник гурту «Оркестр Че» Михайло Кабанов.
Це підтвердили його друзі та колеги, зокрема, музикант Олег Каданов.
За словами друзів родини, у Михайла Кабанова раптом зупинилося серце.
Михайло Кабанов допомагав українському війську з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення з головою пішов у волонтерство і допомогу українським захисникам.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 17:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 вересня помер відомий волонтер и актор, співзасновник гурту «Оркестр Че» Михайло Кабанов.".