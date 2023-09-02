Live
  • Сб 02.09.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.74
    • 🟢

Раптом зупинилося серце. У Харкові помер відомий волонтер і актор

Суспільство 17:58   02.09.2023
Оксана Якушко
Раптом зупинилося серце. У Харкові помер відомий волонтер і актор

1 вересня помер відомий волонтер и актор, співзасновник гурту «Оркестр Че» Михайло Кабанов.

Це підтвердили його друзі та колеги, зокрема, музикант Олег Каданов.

За словами друзів родини, у Михайла Кабанова раптом зупинилося серце.

Михайло Кабанов допомагав українському війську з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення з головою пішов у волонтерство і допомогу українським захисникам.

Читайте також: Волонтери встановлюють дахи в зруйнованих хатах на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Раптом зупинилося серце. У Харкові помер відомий волонтер і актор
Раптом зупинилося серце. У Харкові помер відомий волонтер і актор
02.09.2023, 17:58
У Харкові провели ЛГБТ-Прайд
У Харкові провели ЛГБТ-Прайд
02.09.2023, 16:54
Двоє поранених і загибла на Харківщині внаслідок обстрілів – прокуратура
Двоє поранених і загибла на Харківщині внаслідок обстрілів – прокуратура
02.09.2023, 15:22
Шахраї з саll-центру в Харкові видурювали гроші в іноземців
Шахраї з саll-центру в Харкові видурювали гроші в іноземців
02.09.2023, 15:02
Майже 10 тисяч споживачів Харківщини без світла через обстріли
Майже 10 тисяч споживачів Харківщини без світла через обстріли
02.09.2023, 11:54
Снаряд до РМЗВ «Ураган» та іншу зброю віз чоловік у машині в Харкові
Снаряд до РМЗВ «Ураган» та іншу зброю віз чоловік у машині в Харкові
02.09.2023, 12:27

Новини за темою:

16:54
У Харкові провели ЛГБТ-Прайд
15:02
Шахраї з саll-центру в Харкові видурювали гроші в іноземців
20:07
Іскринський провулок у Харкові відкриють для проїзду машин з 10 вересня
18:23
У Харкові ремонтують обласну дитячу лікарню, яку 4 рази обстріляли росіяни
17:19
У Харкові роблять безкоштовні щеплення проти сказу домашнім тваринам

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Раптом зупинилося серце. У Харкові помер відомий волонтер і актор»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 17:58;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 вересня помер відомий волонтер и актор, співзасновник гурту «Оркестр Че» Михайло Кабанов.".