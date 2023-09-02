Раптом зупинилося серце. У Харкові помер відомий волонтер і актор

1 вересня помер відомий волонтер и актор, співзасновник гурту «Оркестр Че» Михайло Кабанов.

Це підтвердили його друзі та колеги, зокрема, музикант Олег Каданов.

За словами друзів родини, у Михайла Кабанова раптом зупинилося серце.

Михайло Кабанов допомагав українському війську з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення з головою пішов у волонтерство і допомогу українським захисникам.

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