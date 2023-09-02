Вдруг остановилось сердце. В Харькове скончался известный волонтер и актер

1 сентября умер известный волонтер и актер, сооснователь группы «Оркестр Че» Михаил Кабанов.

Это подтвердили его друзья и коллеги, в частности музыкант Олег Каданов.

По словам друзей семьи, у Михаила Кабанова вдруг остановилось сердце.

Михаил Кабанов помогал украинскому войску с 2014 года, а после полномасштабного вторжения с головой ушел в волонтерство и помощь украинским защитникам.

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