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Вдруг остановилось сердце. В Харькове скончался известный волонтер и актер

Общество 17:58   02.09.2023
Оксана Якушко
Вдруг остановилось сердце. В Харькове скончался известный волонтер и актер

1 сентября умер известный волонтер и актер, сооснователь группы «Оркестр Че» Михаил Кабанов.

Это подтвердили его друзья и коллеги, в частности музыкант Олег Каданов.

По словам друзей семьи, у Михаила Кабанова вдруг остановилось сердце.

Михаил Кабанов помогал украинскому войску с 2014 года, а после полномасштабного вторжения с головой ушел в волонтерство и помощь украинским защитникам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 17:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 сентября умер известный волонтер и актер, сооснователь группы «Оркестр Че» Михаил Кабанов.".