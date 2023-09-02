РФ перекидає сили з-під Куп’янська на південь, щоб зупинити наступ ЗСУ – ISW
Ворог перекидає частини 41-ї загальновійськової армії рф з Куп’янського напрямку на південний, щоб стримати контрнаступ ЗСУ, повідомляє ISW.
ISW посилаються у цьому твердженні на очільника ГУР міноборони України Кирила Буданова.
«Буданов заявив, що російські військові розгорнули частини новосформованої 25-ї загальновійськової армії замість підрозділів 41-ї загальновійськової армії на Куп’янському напрямку, і що ці підрозділи 41-ї загальновійськової армії почали «повільну» передислокацію в невизначений район на півдні України», – пише ISW.
Підрозділи 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 41-ї ОМСБр та 90-ї танкової дивізії брали участь у невдалій наступальній операції рф взимку 2023 року в Луганській області та досі продовжують обмежену наступальну діяльність на лінії Сватове-Кремінна.
Ці підрозділи, ймовірно, деградували та діяли без ротації бригад і полків, як багато фронтових російських підрозділів на фронті. Раніше ISW оцінювала, що відсутність оперативних резервів змусить російське командування проводити подальші бокові передислокації та приймати жорсткі рішення щодо пріоритетних напрямків фронту.
Схоже, що російське військове командування розгорнуло частини новосформованої та, ймовірно, низькоякісної чи недостатньої чисельності 25-ї армії в Луганській області, щоб вивільнити відносно ефективніші елементи 41-ї армії для півдня України.
Буданов додав, що підрозділи 25-ї вже беруть участь у бойових діях у Луганській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 09:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог перекидає частини 41-ї загальновійськової армії рф з Куп’янського напрямку на південний, щоб стримати контрнаступ ЗСУ, повідомляє ISW.".