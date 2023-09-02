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РФ перебрасывает силы от Купянска на юг, чтоб остановить наступление ВСУ – ISW

Общество 09:34   02.09.2023
Оксана Якушко
РФ перебрасывает силы от Купянска на юг, чтоб остановить наступление ВСУ – ISW

Враг перебрасывает части 41-й общевойсковой армии рф с Купянского направления на южный, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, сообщает ISW.

ISW ссылаются в этом утверждении на главу ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова.

«Буданов заявил, что российские военные развернули части вновь сформированной 25-й общевойсковой армии вместо подразделений 41-й общевойсковой армии на Купянском направлении, и что эти подразделения 41-й общевойсковой армии начали «медленную» передислокацию в неопределенный район на юге Украины», – пишет ISW.

Подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 41-й ОМСБр и 90-й танковой дивизии участвовали в неудачной наступательной операции рф зимой 2023 года в Луганской области и до сих пор продолжают ограниченную наступательную деятельность на линии Сватово-Кременная.

Эти подразделения, вероятно, деградировали без ротации бригад и полков, как многие фронтовые российские подразделения на фронте. Ранее ISW оценивала, что отсутствие оперативных резервов заставит российское командование проводить дальнейшие боковые передислокации и принимать жесткие решения по приоритетным направлениям фронта.

Похоже, что российское военное командование развернуло части новой и, вероятно, низкокачественной или недостаточной численности 25-й армии в Луганской области, чтобы высвободить относительно более эффективные элементы 41-й армии для юга Украины.

Буданов добавил, что подразделения 25 уже участвуют в боевых действиях в Луганской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг перебрасывает части 41-й общевойсковой армии рф с Купянского направления на южный, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, сообщает ISW.".