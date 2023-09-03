Окупантам на півдні не вдається зупинити просування ЗСУ – Машовець

ЗСУ продовжують просуватися на південь від Роботиного на Токмацькому напрямку. На одній із ділянок російської оборони окупантам довелося тікати, покинувши позиції.

“На Токмацькому напрямку в районі с. Вербове противнику так і не вдається зупинити просування передових підрозділів ЗСУ (західніше від села, судячи з усього, українські війська повністю подолали першу позицію головного рубежу його оборони, включаючи опорні пункти батальйонного району оборони, який знаходився на їхньому шляху)”, – повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

За його інформацією, “залишки 1429 мотострілецького полку (мсп) ТрВ противника” та окремі підрозділи батальйонів БАРС у цьому районі відходять на західну околицю Вербового. На північно-західній околиці села, на південь і на північ від нього ворог продовжує утримувати позиції. При цьому, на думку Машовця, окупанти, які утримують позиції на південь від цієї ділянки, ймовірно, будуть змушені відійти на південь, якщо швидко не отримають підкріплення.

“Швидше за все, 201 та 71 мсп противника, які зараз закріплюються на східній та північно-східній околицях с. Новопрокопівка, а також на стику її з першою позицією головного рубежу оборони, у сенсі подальшого просування ЗСУ у південному напрямку – головна перешкода. Адже мають можливість контратакувати українські підрозділи, які вже зав’язали бої за с. Вербове, у правий фланг… Питання полягає в тому, чи здатні вони на це самостійно, чи противнику потрібні чергові дві ночі, чи перегрупувати на цю ділянку 104-й десантно-штурмовий полк (дшп)”, – пояснив розклад сил військовий оглядач.

При цьому Машовець повідомив про втечу “елітних” військ ворога на одній із ділянок оборони в цьому районі.

“Варто відзначити один епізод, що стався днями у смузі оборони 7-ї десантно-штурмової дивізії противника. На ділянці оборони її 108-го дшп українська артилерія здійснила масований вогневий наліт по передових позиціях одного з його підрозділів… У тому числі з використанням “касетних” боєприпасів. Внаслідок чого частина особового складу цього підрозділу самостійно без наказу в паніці залишила позиції та відійшла в тил. Російському командуванню вдалося виправити становище лише за допомогою погроз та сили”, – зазначив військовий оглядач.

За прогнозом Машовця, найближчим часом армія РФ спробує контратакувати в районі Вербового або на схід від Новопрокопівки.