Оккупантам на юге не удается остановить продвижение ВСУ — Машовец

ВСУ продолжают продвигаться южнее Работино на Токмакском направлении. На одном из участков российской обороны оккупантам пришлось бежать, бросив позиции.

«На Токмакском направлении в районе с. Вербовое противнику так и не удается остановить продвижение передовых подразделений ВСУ (западнее села, судя по всему, украинские войска полностью преодолели первую позицию главного рубежа его обороны, включая опорные пункты батальонного района обороны, который находился на их пути)», — сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

По его информации, «остатки 1429 мотострелкового полка (мсп) ТрВ противника» и отдельные подразделения батальонов БАРС в этом районе отходят на западную окраину Вербового. На северо-западной окраине села, южнее и севернее него враг продолжает удерживать позиции. При этом, по мнению Машовца, оккупанты, которые удерживают позиции южнее этого участка, вероятно, будут вынуждены отойти на юг, если быстро не получат подкрепление.

«Скорее всего, 201 и 71 мсп противника, которые сейчас закрепляются на восточной и северо-восточной окраинах с. Новопрокоповка, а также на стыке ее с первой позицией главного рубежа обороны, в смысле дальнейшего продвижения ВСУ в южном направлении – главное препятствие. Ведь имеют возможность контратаковать украинские подразделения, которые уже завязали бои за с. Вербовое, в правый фланг… Вопрос заключается в том, способны ли они на это самостоятельно, или противнику нужны очередные две ночи, или перегруппировать на этот участок 104-й десантно-штурмовой полк (дшп)», — пояснил расклад сил военный обозреватель.

При этом Машовец сообщил о бегстве «элитных» войск врага на одном из участков обороны в этом районе.

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«Стоит отметить один эпизод, случившийся на днях в полосе обороны 7-й десантно-штурмовой дивизии противника. На участке обороны ее 108-го дшп украинская артиллерия совершила массированный огневой налет по передовым позициям одного из его подразделений… В том числе, с использованием «кассетных» боеприпасов. В результате чего часть личного состава этого подразделения самостоятельно без приказа в панике оставила позиции и отошла в тыл. Российскому командованию удалось исправить положение лишь с помощью угроз и силы», — отметил военный обозреватель.

По прогнозу Машовца, в ближайшее время армия РФ предпримет попытку контратаковать в районе Вербового или на восток от Новопрокоповки.